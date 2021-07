Handeln Sie mit CFDs von Aktien mit Plus500

Online-Aktienhandel ist der Kauf und Verkauf von Aktien von börsennotierten Unternehmen.

Der Preis einer bestimmten Aktie wird durch die Gesamtzahl der von einem Unternehmen geschaffenen Aktien bestimmt, die in der Regel in der Währung der Börse gemessen wird, an der sie notiert ist, beispielsweise in Pence (in Großbritannien), Euro (in Europa), Yen (in Japan) and US-Dollar (in den USA).

Entsprechend dem Gesetz von Angebot und Nachfrage steigt der Aktienkurs in der Regel, wenn es mehr Händler gibt, die ein Unternehmen kaufen anstelle von verkaufen möchten. Gibt es dagegen mehr Händler, die ein Unternehmen verkaufen anstelle von kaufen möchten, sinkt der Aktienkurs tendenziell.

